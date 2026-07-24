У Німеччині оборонну промисловість попередили про загрозу шпигунства з боку РФ

Служба внутрішньої розвідки Німеччини попередила, що компанії, які працюють у сфері безпеки та оборони, наражаються на підвищений ризик шпигунства, диверсій та потенційних атак, пов’язаних із Росією.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

У своєму рекомендаційному повідомленні з питань безпеки Служба зазначила, що загроза залишається високою після укладення в березні угоди між канцлером Фрідріхом Мерцом і президентом України Володимиром Зеленським про поглиблення німецько-українського співробітництва.

У відомстві наголосили, що нещодавню публікацію Міністерства оборони Росії зі списком німецьких компаній слід розглядати як реакцію на цю угоду.

У рекомендації підкреслюється зростання стурбованості тим, що російські державні суб’єкти та їхні посередники націлені на підприємства оборонної галузі та військову інфраструктуру в Німеччині.

У ній також міститься попередження про те, що залежно від перебігу війни в Україні не можна виключати цілеспрямовані атаки на окремих осіб, зокрема на вище керівництво.

Відомство також вказало на нещодавні арешти, здійснені Федеральною прокуратурою Німеччини, та випадки ймовірного шпигунства й саботажу, зокрема виявлення камери поруч із німецько-британським військово-інженерним підрозділом.

У повідомленні спецслужби також міститься попередження про те, що комерційно доступні дані про місцезнаходження можуть бути використані іноземними спецслужбами для відстеження осіб, які працюють у чутливих секторах, причому таких даних може виявитися "достатньо для визначення маршрутів поїздок на роботу, місць проживання та профілів пересування" співробітників оборонного сектору.

"Це робить цільові інформаційні кампанії, присвячені новим способам дій, та регулярне навчання безпечного використання інформаційно-комунікаційних технологій ще важливішими, особливо в таких чутливих секторах, як галузь безпеки та оборонна промисловість", – йдеться в рекомендаціях.

Співробітникам настійно рекомендується обмежувати обсяг інформації, якою вони діляться в мережі, та виявляти обережність під час поїздок за кордон, особливо до країн, де "влада іноді має широкі повноваження", включаючи право "на законний доступ до інтернет-трафіку та трафіку мобільного зв’язку відповідно до місцевого законодавства, а також на перехоплення та моніторинг даних".

Відомство закликало компанії посилити кібербезпеку, проводити навчання співробітників з метою підвищення обізнаності та посилювати заходи фізичної безпеки.

Повідомляли також, що фінська служба безпеки та розвідки (Supo) опублікувала нове попередження щодо спроб кібершпигунства, спрямованих проти Фінляндії з боку Росії та інших авторитарних держав.

Варто зазначити, що 13 липня ЄС та Британія синхронно запровадили санкції проти росіян, яких вважають відповідальними за системні кібератаки.

Також засудив кібератаки й офіційний Будапешт.