В Германии оборонную промышленность предупредили об угрозе шпионажа со стороны РФ

Служба внутренней разведки Германии предупредила, что компании, работающие в сфере безопасности и обороны, подвергаются повышенному риску шпионажа, диверсий и потенциальных атак, связанных с Россией.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В своем рекомендательном сообщении по вопросам безопасности Cлужба отметила, что угроза остается высокой после заключения в марте соглашения между канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским об углублении немецко-украинского сотрудничества.

В ведомстве подчеркнули, что недавнюю публикацию Министерства обороны России со списком немецких компаний следует рассматривать как реакцию на это соглашение.

В рекомендации подчеркивается растущая обеспокоенность тем, что российские государственные субъекты и их посредники нацелены на предприятия оборонной отрасли и военную инфраструктуру в Германии.

В ней также содержится предупреждение о том, что в зависимости от хода войны в Украине нельзя исключать целенаправленные атаки на отдельных лиц, в частности на высшее руководство.

Ведомство также указало на недавние аресты, произведенные Федеральной прокуратурой Германии, и случаи вероятного шпионажа и саботажа, в частности обнаружение камеры рядом с немецко-британским военно-инженерным подразделением.

В сообщении спецслужбы также содержится предупреждение о том, что коммерчески доступные данные о местонахождении могут быть использованы иностранными спецслужбами для отслеживания лиц, работающих в чувствительных секторах, причем таких данных может оказаться "достаточно для определения маршрутов поездок на работу, мест проживания и профилей передвижения" сотрудников оборонного сектора.

"Это делает целевые информационные кампании, посвященные новым способам действий, и регулярное обучение безопасному использованию информационно-коммуникационных технологий еще более важными, особенно в таких чувствительных секторах, как сфера безопасности и оборонная промышленность", – говорится в рекомендациях.

Сотрудникам настоятельно рекомендуется ограничивать объем информации, которой они делятся в сети, и проявлять осторожность во время поездок за границу, особенно в страны, где "власти иногда обладают широкими полномочиями", включая право "на законный доступ к интернет-трафику и трафику мобильной связи в соответствии с местным законодательством, а также на перехват и мониторинг данных".

Ведомство призвало компании усилить кибербезопасность, проводить обучение сотрудников с целью повышения осведомлённости и усиливать меры физической безопасности.

Сообщалось также, что финская служба безопасности и разведки (Supo) опубликовала новое предупреждение о попытках кибершпионажа, направленных против Финляндии со стороны России и других авторитарных государств.

Стоит отметить, что 13 июля ЕС и Великобритания синхронно ввели санкции против россиян, которых считают ответственными за системные кибератаки.

Также осудил кибератаки и официальный Будапешт.