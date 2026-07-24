Греція схвалила масштабний пакет оборонних закупівель на 4,2 млрд євро

У Греції схвалили 11 програм закупівель у сфері оборони загальною вартістю 4,2 млрд євро, причому найбільші інвестиції спрямовані на створення системи протиповітряної оборони на основі ізраїльських технологій, відомої як "Щит Ахілла".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Пакет заходів було схвалено Радою з питань безпеки (KYSEA).

Очікується, що проєкт зі створення системи протиповітряної оборони обійдеться приблизно в 3,1 млрд євро, а його реалізація має бути завершена протягом 35 місяців з моменту підписання контракту.

Системи вироблені в Ізраїлі, проте в проєкті візьмуть участь 12 грецьких компаній: під час переговорів було забезпечено участь вітчизняної промисловості на суму понад 700 млн євро.

Це становить 25% від вартості проєкту, що відповідає умові, висунутій грецьким урядом для укладення угод про закупівлі у сфері оборони.

Згідно з планом, цей "щит" забезпечить протиповітряний, протиракетний та антидроновий захист.

До складу систем входять ізраїльські комплекси Spyder (All In One), Barak MX та David’s Sling. Також будуть посилені наявні некінетичні системи протидії безпілотникам, розгорнуті на островах у східній частині Егейського моря.

Пакет також включає близько 600 млн євро на придбання трьох транспортних літаків Embraer C-390 у рамках міждержавної угоди з Португалією, 145 млн євро на 10 суден спеціального призначення VICTA, 100 млн євро на поповнення запасів ракет Hellfire та 70 млн євро на 10 додаткових безпілотних систем V-BAT.

Серед інших схвалених проєктів – мікросупутники з радіолокатором із синтезованою апертурою, безпілотні літальні апарати HERON-1, прилади нічного бачення для армії та чотири гідроакустичні системи для фрегатів MEKO ВМС.

Грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс раніше заявляв, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику.