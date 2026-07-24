Греция одобрила масштабный пакет оборонных закупок на 4,2 млрд евро

В Греции одобрили 11 программ закупок в сфере обороны общей стоимостью 4,2 млрд евро, причем наибольшие инвестиции направлены на создание системы противовоздушной обороны на основе израильских технологий, известной как "Щит Ахилла".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

Пакет мер был одобрен Советом по вопросам безопасности (KYSEA).

Ожидается, что проект по созданию системы противовоздушной обороны обойдется примерно в 3,1 млрд евро, а его реализация должна быть завершена в течение 35 месяцев с момента подписания контракта.

Системы произведены в Израиле, однако в проекте примут участие 12 греческих компаний: в ходе переговоров было обеспечено участие отечественной промышленности на сумму более 700 млн евро.

Это составляет 25% от стоимости проекта, что соответствует условию, выдвинутому греческим правительством для заключения соглашений о закупках в сфере обороны.

Согласно плану, этот "щит" обеспечит противовоздушную, противоракетную и антидроновую защиту.

В состав систем входят израильские комплексы Spyder (All In One), Barak MX и David’s Sling. Также будут усилены имеющиеся некинетические системы противодействия беспилотникам, развернутые на островах в восточной части Эгейского моря.

Пакет также включает около 600 млн евро на приобретение трёх транспортных самолётов Embraer C-390 в рамках межгосударственного соглашения с Португалией, 145 млн евро на 10 судов специального назначения VICTA, 100 млн евро на пополнение запасов ракет Hellfire и 70 млн евро на 10 дополнительных беспилотных систем V-BAT.

Среди других одобренных проектов – микроспутники с радиолокатором с синтезированной апертурой, беспилотные летательные аппараты HERON-1, приборы ночного видения для армии и четыре гидроакустические системы для фрегатов MEKO ВМС.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее заявлял, что Европа должна проснуться и выработать собственную оборонную политику.