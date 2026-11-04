Трамп після поразки республіканців на виборах скликав журналістів на будівництво бальної зали

У середу президент США Дональд Трамп виступив із розлогими коментарями, присвяченими не нищівній поразці Республіканської партії на проміжних виборах, а виправданню будівництва ним величезної бальної зали в Білому домі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Трамп запросив журналістів на просторий будівельний майданчик і майже 20 хвилин розповідав про будівельний проєкт, не згадуючи про нищівні поразки республіканців по всій країні, що сталися напередодні.

"Це споруда, подібної до якої ще ніде не бачили", – сказав Трамп, перш ніж спостерігати, як будівельники встановлюють, за його словами, останню балку проєкту, і навіть поставив свій підпис на ній.

Спочатку у розкладі президента не було жодних публічних заходів, але він скликав журналістів в останню хвилину. Він також коротко відповів на запитання про вибори, наполягаючи: "Якби я балотувався, я б переміг".

Він зазначив, що під час серії передвиборчих мітингів, які він проводив напередодні виборів, його прихильники виявляли йому велику любов, яку "ми не змогли передати кандидатам".

Постійна значна увага Трампа до будівельного проєкту з’явилася на тлі того, що виборці на проміжних виборах заявили, що, на їхню думку, під час цьогорічної кампанії він зосереджувався на неправильних питаннях.

Згідно з опитуванням AP Voter Poll, близько двох третин виборців заявили, що Трамп не має правильних пріоритетів, – і переважна більшість цих виборців підтримала кандидатів-демократів до Палати представників. Приблизно одна третина виборців заявила, що Трамп має правильні пріоритети.

Навіть коли Трамп ухилявся від відповідальності за наслідки виборів, він використовував низку пізніх передвиборчих мітингів, щоб благати прихильників уявити, ніби він був у виборчому бюлетені.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

Нагадаємо, Трамп запустив реалізацію проєкту бальної зали наприкінці літа 2025 року. Спочатку він заявляв, що перебудова "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе Східне крило.

Вартість бальної зали постійно зростала – від 200 млн доларів до останньої оцінки у 400 млн доларів.