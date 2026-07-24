ЕС ввел санкции против шести лиц за грубые нарушения прав человека в Иране

24 июля Совет ЕС принял решение о введении ограничительных мер в отношении ещё шести человек, ответственных за серьёзные нарушения прав человека в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили журналистам в пресс-службе Совета ЕС.

Совет внес в список пятерых судей региональных революционных судов Ирана, которые председательствовали на судебных процессах против религиозных меньшинств и политических диссидентов, в том числе лауреатки Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, на основании нечетко сформулированных обвинений в нарушении национальной безопасности и религиозных преступлениях.

В этих случаях они выносили смертные приговоры и назначали длительные сроки лишения свободы, наказания розгами, штрафы или дополнительные наказания политическим диссидентам и правозащитникам, в частности в связи с протестами 2022 года под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода", состоявшимися после смерти Махсы Амини.

Кроме того, Совет ввел санкции против Нимы Салехи – иранского хакера и компьютерного инженера, который является основателем и ведущей фигурой в кибергруппе Ashiyane. Ashiyane Digital Security тесно сотрудничает с включенной в список ЕС "Киберполицией" (FATA) и Корпусом стражей исламской революции (IRGC) и несет ответственность за интенсивные кибератаки как на внутренних оппонентов и реформаторов, так и на иностранные институты, тем самым способствуя репрессиям режима против оппозиции.

Согласно новому решению, ограничительные меры, связанные с нарушениями прав человека в Иране, теперь распространяются в общей сложности на 269 человек и 53 организации. Они заключаются в замораживании активов, запрете на въезд в ЕС и запрете на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в список.

Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, в частности оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

ЕС решительно поддерживает фундаментальные стремления народа Ирана к будущему, в котором их общие права человека и основные свободы будут полностью уважаться, защищаться и реализовываться, говорится в заявлении.

В 2011 году ЕС ввел режим ограничительных мер, которые с тех пор ежегодно продлевались и в последний раз были продлены до апреля 2027 года.

С 2022 года ЕС существенно ужесточил ограничительные меры, приняв ряд пакетов санкций в связи с усилением обеспокоенности по поводу серьезных нарушений прав человека в Иране.

Напомним, 14 июля ЕС ввел санкционные ограничения в отношении 15 лиц и одного из пенитенциарных учреждений РФ за их причастность к издевательствам над украинскими военнопленными и гражданскими заложниками.

Также ЕС ввел санкции против компаний, помогающих РФ следить за населением.