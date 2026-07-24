Зеленський підтримує ідею об’єднання нових санкцій США проти Росії і Ірану

Президент Володимир Зеленський підтримує ідею американського колеги Дональда Трампа про включення пунктів про санкції проти Ірану до законопроєкту щодо санкцій проти Росії, запропонованого покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Гремом.

Про це він розповів у інтерв’ю американській ультраправій блогерці і близькій прихильниці президента США Лорі Лумер, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що покійний сенатор Ліндсі Грем довгий час працював над законопроєктом про нові санкції.

"Ліндсі (Грем) був глибоко включений у цей законопроєкт. Гадаю, ідея президент Трампа об’єднати це з санкціями проти Ірану – ми підтримуємо цю ідею. Це дуже хороша ідея", – сказав він..

На думку президента, це може об’єднати різних людей у Конгресі навколо законопроєкту, оскільки хтось може підтримувати антиіранські санкції, хтось – антиросійські.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову закликав Конгрес включити пункти про Іран до двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем – посилаючись на те, що він буцімто хотів би цього.

Від Трампа вже лунали побажання, щоб до проєкту долучили пункти, пов’язані з Іраном. При цьому він сигналізував, що готовий підписати його.

У Сенаті лунали заклики до швидкого розгляду проєкту без додаткових змін. За даними ЗМІ, він вже має підтримку понад 60 сенаторів, що гарантує йому успіх.

Раніше у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту.