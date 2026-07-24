Зеленский поддерживает идею объединения новых санкций США против России и Ирана

Президент Владимир Зеленский поддерживает идею своего американского коллеги Дональда Трампа о включении пунктов о санкциях в отношении Ирана в законопроект о санкциях против России, предложенный покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Об этом он рассказал в интервью американской ультраправой блогерше и близкой стороннице президента США Лоре Лумер, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что покойный сенатор Линдси Грэм долгое время работал над законопроектом о новых санкциях.

"Линдси (Грэм) был глубоко вовлечен в этот законопроект. Думаю, идея президента Трампа объединить это с санкциями против Ирана – мы поддерживаем эту идею. Это очень хорошая идея", – сказал он.

По мнению президента, это может объединить разных людей в Конгрессе вокруг законопроекта, поскольку кто-то может поддерживать антииранские санкции, кто-то – антироссийские.

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь призвал Конгресс включить пункты об Иране в двухпартийный законопроект о санкциях против России, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм, сославшись на то, что тот якобы хотел бы этого.

От Трампа уже звучали пожелания, чтобы в законопроект включили пункты, связанные с Ираном. При этом он дал понять, что готов его подписать.

В Сенате раздавались призывы к скорейшему рассмотрению законопроекта без дополнительных изменений. По данным СМИ, он уже имеет поддержку более 60 сенаторов, что гарантирует ему успех.

Ранее в Сенате раскрыли детали обновленной версии законопроекта.