Зеленський: президент Трамп зрозумів, хто не хоче зупиняти війну

Президент Володимир Зеленський вважає, що його американський колега Дональд Трамп розуміє: саме Росія не зацікавлена у припиненні війни.

Про це він сказав в інтерв’ю американській ультраправій блогерці і близькій прихильниці президента США Лорі Лумер, передає "Європейська правда".

"Президент зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Навіть інакше. Він зрозумів, що ми хочемо зупинити Путіна, зрозумів, що ми справді хочемо миру. Бо раніше звучали голоси, що Україна не хоче зупинятися", – зазначив Зеленський.

Звісно, за його словами, Україна хоче перемоги.

"Але передусім ми зосереджуємося на людських життях. Якщо завтра ми зможемо зупинити війну, мати перемир’я, це краще, ніж битися 10-20 років задля перемоги і втрачати наших людей. Перемир’я є кращою альтернативою", – заявив президент.

"Думаю, президент Трамп почав довіряти мені, і це є ключовим, якщо говорити про зміну тону", – додав він.

Зеленський також заявив, що переломним моментом у його відносинах із президентом США Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася у базиліці Святого Петра у Римі у квітні 2025 року.

У п'ятницю стало відомо, що зустріч президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським відбудеться у вівторок, 28 липня, у Вашингтоні.