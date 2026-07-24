Зеленський розповів, коли стався перелом у стосунках із Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що переломним моментом у його відносинах із президентом США Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася у базиліці Святого Петра у Римі у квітні 2025 року.

Про це він розповів у інтерв’ю американській ультраправій блогерці і близькій прихильниці президента США Лорі Лумер, частину якого Трамп опублікував у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Зеленському нагадали про різкий конфлікт в Овальному кабінеті у 2025 році, коли Джей Ді Венс запропонував дати шанс дипломатії Трампа врегулювати війну, а Зеленський на це дав розлогу відповідь, що дипломатія з Росією з 2014 року не спрацювала.

Після цього журналістка поцікавилася, що змінилося, адже нині складається враження, що відносини між двома президентами значно покращилися.

"Абсолютно. У нас був перший переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 15–20 хвилин ми змінили наші взаємини", – сказав український президент.

За словами Зеленського, під час зустрічі поруч не було нікого, окрім них двох.

Він зазначив, що не розкриватиме деталей цієї бесіди, але наголосив – саме довірливий діалог між лідерами має велике значення.

"Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей", – підсумував президент.

Нагадаємо, президент США заявив після сварки із Зеленським, що український лідер перегнув палицю та хоче продовжувати війну, тоді як глава Росії Владімір Путін нібито готовий до миру.

Сварка в Овальному кабінеті викликала слова підтримки Зеленського з боку ключових європейських союзників, зокрема Франції та Німеччини.

Кілька днів тому Зеленський анонсував свій можливий візит до США та зустрічі там з американськими посадовцями.