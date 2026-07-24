Прем’єр Ірландії поділився, що буде зі вступом України в ЄС, якщо війна затягнеться

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вірить у те, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж вона стане членом ЄС.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

Як зазначив очільник ірландського уряду, він вірить у те, що розв’язана РФ війна проти України завершиться скоро.

"Я у Києві відвідав місця, що зазнали ракетних ударів. Я зустрічався з людьми, які втратили житло через влучання у їхні квартири. Шокує, що напади такого масштабу на цивільну інфраструктуру є можливими. Тож ми хочемо, щоби війна закінчилася якнайшвидше. Я молюся, щоб вона закінчилася ще до вступу України в Євросоюз", – розповів він.

На запитання, чи можна буде придумати якусь систему вступу в ЄС для України, якщо війна затягнеться, Мартін відповів: "Це вимагає припущення, що війна триватиме дуже довго, а я не хочу навіть уявляти собі такого".

"Утім, це можливо. У тому сенсі, що…Якщо подивитися на існуючий рівень взаємодії між Європою та Україною – то він стрімко зростає, це дійсно надзвичайно", – додав ірландський прем'єр.

У цьому контексті він згадав SAFE для розвитку оборонпрому України, або 90 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС.

"Тож між Україною та Європейським Союзом вже зараз існує безпрецедентний рівень взаємодії...Президент Зеленський виступає на початку кожного саміту ЄС. Він приїжджає на всі наші ключові зустрічі. Він був зараз у Ірландії – ми запросили його на відкриття ірландського головування. Навіть ці кроки вже роблять Україну та Європу ближчими одна до одної", – підкреслив він.

В інтерв’ю "ЄвроПравді" Мартін розповідав, що мета ірландського головування в ЄС – відкрити всі переговорні кластери з Україною до кінця року, і для цього спершу необхідно якомога швидше відкрити кластери 2 і 3.

Дивіться також відео інтерв’ю з прем’єр-міністром Ірландії або читайте текстову версію.