Премьер Ирландии рассказал, что будет с вступлением Украины в ЕС, если война затянется

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин верит, что война в Украине закончится раньше, чем страна станет членом ЕС.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Как отметил глава ирландского правительства, он верит, что развязанная РФ война против Украины завершится в ближайшее время.

"Я побывал в Киеве и посетил места, подвергшиеся ракетным ударам. Я встречался с людьми, которые лишились жилья из-за попаданий в их квартиры. Шокирует, что нападения такого масштаба на гражданскую инфраструктуру возможны. Поэтому мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее. Я молюсь, чтобы она закончилась еще до вступления Украины в Евросоюз", – рассказал он.

На вопрос, можно ли будет придумать какую-то систему вступления в ЕС для Украины, если война затянется, Мартин ответил: "Это предполагает, что война продлится очень долго, а я не хочу даже представлять себе такого".

"Впрочем, это возможно. В том смысле, что… Если посмотреть на существующий уровень взаимодействия между Европой и Украиной – то он стремительно растет, это действительно потрясающе", – добавил ирландский премьер.

В этом контексте он упомянул программу SAFE для развития оборонной промышленности Украины, а также 90 миллиардов евро помощи Украине от ЕС.

"Таким образом, между Украиной и Европейским Союзом уже сейчас существует беспрецедентный уровень взаимодействия… Президент Зеленский выступает в начале каждого саммита ЕС. Он приезжает на все наши ключевые встречи. Он только что был в Ирландии – мы пригласили его на открытие ирландского председательства. Даже эти шаги уже сближают Украину и Европу", – подчеркнул он.

В интервью "ЕвроПравде" Мартин рассказал, что цель ирландского председательства в ЕС – открыть все переговорные кластеры с Украиной до конца года, и для этого сначала необходимо как можно быстрее открыть кластеры 2 и 3.

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