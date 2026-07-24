Парламент Сербії 27 липня голосуватиме щодо недовіри уряду

27 липня сербський парламент обговорить пропозицію про висловлення недовіри уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1 info.

Голова парламенту Сербії Ана Брнабіч скликала позачергове засідання на понеділок, 27 липня 2026 року, о 10:00 на прохання 109 депутатів.

Для засідання затверджено такий порядок денний:

Пропозиція про голосування щодо висловлення недовіри уряду, подана 62 депутатами парламенту Республіки Сербії.

Ця пропозиція була подана ще 13 лютого. Серед причин, наведених на підтримку цього кроку, – рішення про позбавлення комплексу Генерального штабу статусу об’єкта, що перебуває під охороною, а також кримінальне провадження проти міністра культури Ніколи Селаковича.

Заяву підписали 62 депутати опозиції з різних партій та рухів, зокрема Народний рух Сербії (NPS), Партія свободи та справедливості (SSP), Зелено-лівий фронт (ZLF), "Сербія-Центр" (SRCE), "Екологічне повстання", Рух вільних громадян (PSG) та інші.

Лише 15 квітня спікерка Ана Брнабіч нарешті призначила засідання для розгляду цієї пропозиції. Однак засідання було перервано, коли депутати більшості покинули зал, через що в парламенті не було необхідного кворуму.

Засідання було перенесено на 16 квітня, але й тоді парламенту не вдалося обговорити цю пропозицію.

Президент Сербії Александар Вучич нещодавно заявив, що залишить посаду глави держави через кілька днів після оголошення про проведення парламентських виборів.

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