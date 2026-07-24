27 июля парламент Сербии проголосует по вопросу о вотуме недоверия правительству

27 июля сербский парламент обсудит предложение о вотуме недоверия правительству.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1 info.

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич созвала внеочередное заседание на понедельник, 27 июля 2026 года, в 10:00 по просьбе 109 депутатов.

Для заседания утверждена следующая повестка дня:

Предложение о голосовании по вопросу о вотуме недоверия правительству, поданное 62 депутатами парламента Республики Сербии.

Это предложение было подано ещё 13 февраля. Среди причин, приведённых в обоснование этого шага, – решение о лишении комплекса Генерального штаба статуса объекта, находящегося под охраной, а также уголовное дело против министра культуры Николы Селаковича.

Заявление подписали 62 депутата оппозиции из различных партий и движений, в частности Народное движение Сербии (NPS), Партия свободы и справедливости (SSP), Зелено-левый фронт (ZLF), "Сербия-Центр" (SRCE), "Экологическое восстание", Движение свободных граждан (PSG) и другие.

Лишь 15 апреля спикер Ана Брнабич наконец назначила заседание для рассмотрения этого предложения. Однако заседание было прервано, когда депутаты большинства покинули зал, из-за чего в парламенте не было необходимого кворума.

Заседание было перенесено на 16 апреля, но и тогда парламенту не удалось обсудить это предложение.

Президент Сербии Александар Вучич недавно заявил, что покинет пост главы государства через несколько дней после объявления о проведении парламентских выборов.

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