Трамп виправдався перед РФ: продаю зброю не Україні, а країнам НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський правитель Владімір Путін нібито розуміє його, коли йдеться про питання продажу зброї країнам НАТО.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп зробив такий відступ у дописі, присвяченому Ірану – він заявив, що довіряє лідеру Китаю та Путіну, коли ті кажуть, що не продають зброю Ісламській Республіці.

"Він розуміє, що я продаю зброю не Україні, а країнам НАТО. Вони платять повну ціну, а як саме розподіляється ця зброя, я не маю уявлення", – зазначив Трамп.

Ініціатива PURL дозволяє європейським союзникам по НАТО та Канаді, а також іншим партнерам України закуповувати боєприпаси та зброю, вироблені у Сполучених Штатах, і надалі передавати їх Україні.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі американського президента Дональда Трампа й Володимира Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня президент США заявив, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Пізніше Зеленський зазначив, що після політичної домовленості з Трампом про ліцензію на виробництво Patriot має початися технічна робота для її втілення.

За даними ЗМІ, виробництво американських ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot для України, найімовірніше, буде організовано в якійсь європейській країні, зокрема розглядається варіант з Німеччиною.