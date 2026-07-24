Трамп заявив, що довіряє Сі і Путіну, коли йдеться про продаж зброї Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє заявам лідера Китаю Сі Цзіньпіна та правителя РФ Владіміра Путіна щодо торгівлі зброєю з Іраном.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп нагадав, що Сі під час нещодавньої зустрічі в Пекіні сказав йому, що він за жодних обставин не надаватиме й не продаватиме зброю Ісламській Республіці Іран – і ця заява стосувалася також китайських компаній.

"З огляду на наші відносини, я вірю йому на слово, до того ж я також роблю йому дуже великі послуги. Так само президент Путін, незважаючи на жахливу війну, що триває в Україні (наші відносини з ним залишаються, так само, як і з президентом Зеленським), сказав мені, що не продаватиме зброю Ірану", – написав він.

"Отже, дві великі країни, про які люди часто згадують у контексті Ірану, на мою думку, не беруть у цьому участі. Якби вони це робили, це було б для них дуже погано – це, безумовно, не відповідало б їхнім інтересам", – додав він.

Як відомо, Трамп раніше висловив скепсис до переговорів з Іраном щодо припинення війни.

Також він заявив, що США битимуть по мостах та електростанціях Ірану у відповідь обстріли торгових суден в Ормузькій протоці.