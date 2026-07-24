Трамп оправдался перед РФ: продаю оружие не Украине, а странам НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы понимает его, когда речь заходит о продаже оружия странам НАТО.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп сделал такое отступление в посте, посвященном Ирану – он заявил, что доверяет лидеру Китая и Путину, когда те говорят, что не продают оружие Исламской Республике.

"Он понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную цену, а как именно распределяется это оружие, я не имею представления", – отметил Трамп.

Инициатива PURL позволяет европейским союзникам по НАТО и Канаде, а также другим партнерам Украины закупать боеприпасы и оружие, произведенные в Соединенных Штатах, и в дальнейшем передавать их Украине.

Напомним, во время публичной части встречи американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля президент США заявил, что Штаты предоставят Украине право производить Patriot.

Позже Зеленский отметил, что после политической договоренности с Трампом о лицензии на производство Patriot должна начаться техническая работа по ее реализации.

По данным СМИ, производство американских ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot для Украины, скорее всего, будет организовано в какой-либо европейской стране, в частности рассматривается вариант с Германией.