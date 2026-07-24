ЗМІ: під час атаки РФ на Київ загинув співробітник польської оборонної компанії

Внаслідок російського ракетного удару по Києву загинув співробітник польської компанії, що працює в оборонному секторі.

Про це стало відомо польському порталу Defence24, передає "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило Defence24, що польські консульські служби підтримують контакт із постраждалими та надають їм необхідну допомогу.

Російський удар стався під час заходу Defense Demo Day & Defense Expo, організованого в Київській області українським об’єднанням виробників безпілотних систем "АРМАДА". Захід був присвячений презентації сучасних технологій для українського оборонного сектору та зібрав представників оборонної промисловості, збройних сил та технологічних компаній.

З інформації, отриманої Defence24, випливає, що загиблий був працівником польської компанії, що працює в оборонній галузі. Чоловік не був громадянином Польщі.

"Польща з глибоким обуренням засуджує чергові жорстокі атаки Росії на Київ та Слов’янськ. Смерть невинних цивільних осіб та обстріл Почесного консульства Латвії – це чергові докази варварства Москви та відвертого порушення міжнародного права. Росія не хоче справедливого миру – вона хоче капітуляції вільного світу", – написав у X речник польського МЗС Мачей Вевюр.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав воєнним злочином удар по Слов’янську, що завдав руйнувань почесному консульству країни.

За останніми даними, внаслідок ударів російськими керованими авіабомбами по Слов’янську загинули п’ятеро людей, дев’ять постраждали.

На Київщині загинули 10 людей і постраждали близько сотні. Вже відомо, що ціллю балістичних ракет був захід українських зброярів.