СМИ: во время атаки РФ на Киев погиб сотрудник польской оборонной компании

В результате российского ракетного удара по Киеву погиб сотрудник польской компании, работающей в оборонном секторе.

Об этом стало известно польскому порталу Defence24, передает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Польши подтвердило Defence24, что польские консульские службы поддерживают контакт с пострадавшими и оказывают им необходимую помощь.

Российский удар произошел во время мероприятия Defense Demo Day & Defense Expo, организованного в Киевской области украинским объединением производителей беспилотных систем "АРМАДА". Мероприятие было посвящено презентации современных технологий для украинского оборонного сектора и собрало представителей оборонной промышленности, вооруженных сил и технологических компаний.

Из информации, полученной Defence24, следует, что погибший был сотрудником польской компании, работающей в оборонной отрасли. Мужчина не был гражданином Польши.

"Польша с глубоким возмущением осуждает очередные жестокие атаки России на Киев и Славянск. Гибель невинных гражданских лиц и обстрел Почетного консульства Латвии – это очередные доказательства варварства Москвы и откровенного нарушения международного права. Россия не хочет справедливого мира – она хочет капитуляции свободного мира", – написал в X пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал военным преступлением удар по Славянску, который нанёс ущерб почётному консульству страны.

По последним данным, в результате ударов российскими управляемыми авиабомбами по Славянскупогибли пять человек, девять пострадали.

В Киевской области погибли 10 человек и пострадали около сотни. Уже известно, что целью баллистических ракет было мероприятие украинских оружейников.