Трамп пригрозив Євросоюзу новими тарифами через оштрафований Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що доб’ється скасування штрафів ЄС проти американських технологічних гігантів і пригрозив Євросоюзу новими тарифами.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп відзначив, що загальна сума штрафів ЄС для Google перевищила 18 мільярдів доларів!

"Ця незаконна та вкрай дискримінаційна практика розпочалася на найвищому рівні у перший рік правління "Сонного Джо" Байдена, але вона не продовжиться за адміністрації Трампа. Сполучені Штати Америки не є "скарбничкою" для Європи, і ми не дозволимо, щоб так було! Нехай ця ПРАВДА стане свідченням того, що ми негайно розпочнемо розслідування за статтею 301 щодо практики "ПОГРАБУВАННЯ" американських компаній і, відповідно, американських платників податків", – написав Трамп.

За його словами, Європейський Союз заплатить дуже високу ціну за те, що, за його словами, є незаконною та вкрай неетичною поведінкою.

"Штрафи будуть повністю скасовані, і, як ми очікуємо, найближчим часом на них буде накладено значний митний тариф", – заявив Трамп.

Раніше цього тижня Єврокомісія оштрафувала Google на 890 млн євро ($1 млрд) за порушення вимог Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).

Нагадаємо, лише на початку липня Суд ЄС відхилив апеляцію компанії Google та підтвердив штраф від Єврокомісії на 4,1 млрд євро за монопольні зловживання.

Раніше видання Politico звертало увагу, що штраф для Google готується у той час, як президент США Дональд Трамп має вирішити, що робити з митами для ЄС, термін дії яких добігає кінця.