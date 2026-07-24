Трамп пригрозил Евросоюзу новыми тарифами из-за штрафа, наложенного на Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что добьётся отмены штрафов ЕС в отношении американских технологических гигантов, и пригрозил Евросоюзу новыми тарифами.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что общая сумма штрафов ЕС для Google превысила 18 миллиардов долларов!

"Эта незаконная и крайне дискриминационная практика началась на самом высоком уровне в первый год правления "Сонного Джо" Байдена, но она не продолжится при администрации Трампа. Соединенные Штаты Америки не являются "копилкой" для Европы, и мы не позволим, чтобы так было! Пусть эта ПРАВДА станет свидетельством того, что мы немедленно начнем расследование по статье 301 в отношении практики "ОГРАБЛЕНИЯ" американских компаний и, соответственно, американских налогоплательщиков", – написал Трамп.

По его словам, Европейский Союз заплатит очень высокую цену за то, что, по его мнению, является незаконным и крайне неэтичным поведением.

"Штрафы будут полностью отменены, и, как мы ожидаем, в ближайшее время на них будет наложен значительный таможенный тариф", – заявил Трамп.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро ($1 млрд) за нарушение требований Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

Напомним, лишь в начале июля Суд ЕС отклонил апелляцию компании Google и подтвердил штраф от Еврокомиссии в размере 4,1 млрд евро за монопольные злоупотребления.

Ранее издание Politico обращало внимание на то, что штраф для Google готовится в то время, как президент США Дональд Трамп должен решить, что делать с пошлинами для ЕС, срок действия которых подходит к концу.