ЗМІ: глава Пентагону переконує Британію прийняти саміт щодо Ормузької протоки

Глава Пентагону Піт Гегсет переконував міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга організувати саміт за участю інших країн з питань захисту морського судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел агентства, Гегсет і Стрітінг у п’ятницю обговорили цю можливість під час телефонної розмови.

Співрозмовники зазначили, що США хочуть, щоб зустріч відбулася у Великій Британії, і що Гегсет візьме в ній участь.

Остаточного рішення ще не ухвалено, зазначає агентство.

Представники адміністрації Трампа неодноразово закликали інші країни – і особливо союзників США – допомогти відновити прохід через Ормузьку протоку, яка є життєво важливим водним шляхом для світових перевізників.

Протока була закрита незабаром після того, як США та Ізраїль наприкінці лютого завдали удару по Ірану, а останніми тижнями її знову закрили через поновлення ударів.

Однак багато країн ухиляються від участі, побоюючись, що це поглибить їхню залученість до конфлікту, якому вони протистояли.

Тегеран фактично перекрив цей маршрут, здійснюючи неодноразові напади на судна, що спричинило хвилювання на світових енергетичних ринках.

Велика Британія та інші європейські країни вже давно заявляли, що відправлять військово-морські сили в протоку для початку робіт з розмінування лише після встановлення тривалого перемир’я.

Президент США Дональд Трамп висловив скепсис до переговорів з Іраном щодо припинення війни.

Також він заявив, що США битимуть по мостах та електростанціях Ірану у відповідь обстріли торгових суден в Ормузькій протоці.