СМИ: глава Пентагона убеждает Британию принять саммит по Ормузскому проливу

Глава Пентагона Пит Хегсет убеждал министра обороны Великобритании Уэса Стритинга организовать саммит с участием других стран по вопросам защиты морского судоходства в Ормузском проливе.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам источников агентства, Хегсет и Стритинг в пятницу обсудили эту возможность во время телефонного разговора.

Собеседники отметили, что США хотят, чтобы встреча состоялась в Великобритании, и что Хегсет примет в ней участие.

Окончательное решение еще не принято, отмечает агентство.

Представители администрации Трампа неоднократно призывали другие страны – и особенно союзников США – помочь восстановить проход через Ормузский пролив, который является жизненно важным водным путем для мировых перевозчиков.

Пролив был закрыт вскоре после того, как США и Израиль в конце февраля нанесли удар по Ирану, а в последние недели его вновь закрыли из-за возобновления ударов.

Однако многие страны уклоняются от участия, опасаясь, что это усугубит их вовлеченность в конфликт, которому они противостояли.

Тегеран фактически перекрыл этот маршрут, совершая неоднократные нападения на суда, что вызвало волнения на мировых энергетических рынках.

Великобритания и другие европейские страны уже давно заявляли, что отправят военно-морские силы в пролив для начала работ по разминированию только после установления длительного перемирия.

Президент США Дональд Трамп выразил скептицизм по поводу переговоров с Ираном о прекращении войны.

Также он заявил, что США будут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на обстрелы торговых судов в Ормузском проливе.