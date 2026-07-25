Румыния сбила ещё один дрон, нарушивший её воздушное пространство
Новости — Суббота, 25 июля 2026, 09:10 —
Военно-воздушные силы Румынии во второй раз за последнее время сбили дрон, нарушивший воздушное пространство страны.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в своём посте написал президент Румынии Никушор Дан.
По его словам, 25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфынту-Георге был сбит еще один вражеский дрон.
"Дрон сбил румынский пилот с борта истребителя F-16", – добавил Дан.
Напомним, 24 июля румынские военные впервые сбили с истребителя дрон, проникший вглубь территории страны.
Румынские военные чиновники сообщили, что сбитый дрон визуально идентифицировали как аппарат типа "Шахед".
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