Румыния сбила ещё один дрон, нарушивший её воздушное пространство

Военно-воздушные силы Румынии во второй раз за последнее время сбили дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своём посте написал президент Румынии Никушор Дан.

По его словам, 25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфынту-Георге был сбит еще один вражеский дрон.

"Дрон сбил румынский пилот с борта истребителя F-16", – добавил Дан.

Напомним, 24 июля румынские военные впервые сбили с истребителя дрон, проникший вглубь территории страны.

Румынские военные чиновники сообщили, что сбитый дрон визуально идентифицировали как аппарат типа "Шахед".