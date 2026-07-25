Міністр оборони Італії пропонував посаду Федорову

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розповів, що запропонував Михайлу Федорову, якого нещодавно звільнили з глави Міноборони України, посаду радника.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника італійського оборонного відомства наводить Reuters.

Крозетто зазначив, що телефонував Федорову наступного дня після його звільнення.

"Я зателефонував йому наступного дня після його звільнення й запитав: "Коли ти хочеш приїхати до Риму й працювати зі мною як радник?", – розповів італійський міністр.

На запитання про реакцію Федорова, Крозетто відповів, що той був "зворушений" і розцінив пропозицію як "прояв поваги та дружби".

Глава Міноборони Італії високо оцінив Федорова як рушійну силу військових інновацій, зазначивши, що той "є одним із тих людей, хто повністю переписав правила гри на полі бою".

За його словами, Федоров допоміг Україні спочатку протистояти російському вторгненню, а потім повернути ініціативу, трансформувавши тактику ведення бойових дій за допомогою нових технологій.

За даними джерел УП, Зеленський пропонував Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі, зокрема перейти на позицію віцепрем'єра з технологічного розвитку.

Втім, сам Федоров заявляв, що не погодиться на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони.

Також варто зазначити, що єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, коментуючи відставку Федорова, зауважив, що в ЄС викличе запитання, чому такого фахівця замінюють.

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