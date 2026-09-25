Міністр оборони Німеччини хоче розширити військову співпрацю з Угорщиною

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір розширити співпрацю з новим угорським урядом, зокрема у військовій сфері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SZ.

Пісторіус зустрівся зі своїм новим угорським колегою Ромулусом Русіном-Сенді в Будапешті. Під час зустрічі він окреслив військову логістику, співпрацю в оборонній промисловості та підготовку кадрів як напрямки поглибленої співпраці.

Пісторіус констатував, що "Берлін і Будапешт знову зближуються на політичному рівні".

"Це новий етап у відносинах наших країн, і це, своєю чергою, чудова новина для наших країн, для народів, а також для всього альянсу НАТО та Європейського Союзу", – сказав німецький міністр.

Німеччина та Угорщина зараз працюють над відновленням своїх напружених відносин, які були обтяжені роками правління прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Обидві країни пов'язані кількома програмами оборонного співробітництва. Переговори відбуваються на тлі модернізації Угорщиною своїх збройних сил німецькими системами озброєння.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль здійснив візит до Угорщини.

Ця поїздка стала першим візитом німецького глави МЗС до країни з 2019 року.