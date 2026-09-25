На місці потужного вибуху в центрі Афін шукають п'ятьох зниклих

Рятувальники проводять пошуки п’ятьох осіб, які вважаються зниклими безвісти після потужного вибуху, внаслідок якого частково зруйнувалась двоповерхова будівля в популярному центральному районі Афін Плака.

Про це повідомляє eKathimerini, інформує "Європейська правда".

Речниця пожежної служби Ефі Папаврамопулу повідомила, що сусіди розповіли, що на верхньому поверсі будівлі, яка обвалилася, проживала літня подружня пара, а на нижньому поверсі, у квартирі, що здається в короткострокову оренду, можливо, перебували троє туристів.

"Ми робимо все, що в наших силах, щоб з’ясувати, чи не опинився хтось заблокований під завалами", – заявила вона.

Фахівці пожежної служби проводили пошуки на місці події за допомогою пошукового собаки.

Потужний вибух стався незабаром після 7:30 ранку на вулиці Лісікратос, неподалік від пам’ятки II століття н. е. – Арки Адріана. За вибухом послідувала пожежа, яка зруйнувала фасад будинку середини XX століття, розбила вікна та пошкодила автомобілі, що знаходилися поруч із будівлею, яка обвалилася.

Попередні припущення вказують на витік газу як причину вибуху.

Мешканці розповіли грецьким ЗМІ, що вибух було чутно на значній частині території центру міста. Велику хмару диму було видно з великої відстані. У навколишніх будинках розбилися вікна, а автомобілі були знищені уламками та полум’ям.

Повідомляли, що внаслідок вибуху постраждали троє осіб: дві жінки, які мешкали в сусідньому будинку, та чоловік, що проїжджав повз на автомобілі.

Влітку у центральному районі Афін Петралона обвалився п’ятиповерховий житловий будинок під час робіт зі знесення сусідньої будівлі.

У травні у німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей.

Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца.