Прем’єр Литви закликав банки подбати про роботу платіжних систем у разі мобілізації

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс закликав комерційні банки забезпечити готовність платіжних систем до функціонування під час загальнонаціональної мобілізації, зокрема щоб люди могли й надалі купувати ліки та пальне.

Заяву очільника литовського уряду наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Після зустрічі з представниками Асоціації литовських банків та головою правління Банку Литви Гедимінасом Шимкусом Сінкявічюс наголосив на необхідності підготуватися до здійснення внутрішніх платежів у режимі мобілізації.

"Вкрай важливо співпрацювати з банками та роздрібними торговцями, щоб громадяни могли купувати товари першої необхідності, навіть якщо магазини втратять зв’язок із банками. Насамперед йдеться про ліки та пальне", – сказав прем’єр.

Під час зустрічі також обговорювалося питання забезпечення доступу до готівки під час кризових ситуацій.

Згідно з чинними планами мобілізації, окремі банкомати матимуть гарантоване електропостачання та регулярне поповнення готівкою.

Президентка Асоціації литовських банків Ейвіле Чіпкуте заявила, що банки готові працювати в надзвичайних ситуаціях, навіть якщо буде порушено роботу інтернету чи електропостачання.

"У разі відсутності інтернету карткові платежі все одно будуть можливі, і всі картки вже адаптовані для цього", – зазначила вона, додавши, що фінансовий сектор завершив роботу в цій сфері.

Литва вже розробляє систему карткових платежів для використання під час мобілізації у разі втрати інтернет-з’єднання. У червні Сейм схвалив поправки до Закону про платежі, які дозволяють громадянам купувати продукти харчування першої необхідності, засоби гігієни, ліки та паливо під час перебоїв у роботі засобів зв’язку.

Для здійснення таких транзакцій будуть потрібні спеціально налаштовані картки та платіжні термінали, а на існуючих картках будуть встановлені ліміти витрат. Громадянам не доведеться замінювати свої картки, оскільки банки зафіксують ліміти на їхніх поточних картках.

Сінкявічюс також зазначив, що уряд готовий співпрацювати з банками з метою підвищення фінансової грамотності населення, зокрема в питаннях заощадження та інвестування.

Минулого року Центральний банк Нідерландів порадив громадянам запастись готівкою, якої вистачить щонайменше на три дні в разі надзвичайної ситуації.

Повідомляли також, що кілька країн Європи готуються впровадити офлайн-систему оплати картками, яка буде працювати в разі втрати інтернет-з'єднання – зокрема й внаслідок диверсійних дій.