Інформаційна система МВС Литви зазнала кібератаки

Міністра внутрішніх справ Литви Мартінаса Кателінаса поінформували про кібератаку на інформаційну систему, яку адмініструє Департамент інформаційних технологій та зв’язку при МВС.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Кібератаку було здійснено на інформаційну систему "Громадські послуги, пов’язані з видачею особистих та інших документів, консультуванням та наданням послуг громадянам Литовської Республіки та іноземцям" (EPEKIS). EPEKIS з 2018 року активно не використовується і наразі функціонує як архівна система. У ній зберігаються архівні дані іноземців, які подавали заяви на отримання литовського громадянства.

Зазначається, що завдяки заходам безпеки вдалося вчасно запобігти подальшому поширенню кібератаки. Розслідуванням займається Бюро кримінальної поліції Литви (LKPB), Державна інспекція з захисту даних, також про інцидент було поінформовано Національний центр кібербезпеки (NKSC).

Міністру внутрішніх справ повідомили, що незаконний доступ до системи було негайно заблоковано. Зловмисники змогли проникнути до системи, але не встигли завантажити дані.

Глава МВС заявив, що цей інцидент ще раз продемонстрував необхідність послідовного посилення захисту державних інформаційних систем.

"Очевидно, що кібербезпека залишається однією з галузей, у якій Литва має зміцнюватися. Після бесіди з відповідальними особами я доручив оцінити безпеку всіх інформаційних систем та баз даних, що адмініструються МВС. Після попереднього інциденту в Центрі реєстрів у системах МВС вже було впроваджено подвійну автентифікацію, а також посилено технічні засоби моніторингу потоків даних та інші заходи спостереження", – заявив Кателінас.

За його словами, саме завдяки цим заходам фахівці вчасно виявили злом і запобігли подальшим зловмисним діям.

Міністр не виключає, що кібератаку здійснили за допомогою штучного інтелекту.

"Це ще раз свідчить про те, що можливості кібератак розвиваються надзвичайно стрімко, тому ми маємо інвестувати й у заходи державної безпеки. Кібербезпека не може бути сферою, в якій ми постійно наздоганяємо загрози – ми мусимо бути хоча б на крок попереду", – зазначив він.

У травні стало відомо, що Генеральна прокуратура Литви проводить розслідування щодо незаконного вторгнення в інформаційні системи та пов’язаних з цим кіберзлочинів. Вважають, що з реєстрів могли нелегально скопіювати понад 600 тисяч записів.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про ознаки того, що викрадення даних із Центру реєстрів є діяльністю держав, ворожих до Литви.

Чинна на той момент прем’єрка Інна Ругінене заявила, що її родина також постраждала у межах цього інциденту.