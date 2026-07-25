В Грузії вдруге поспіль стався масштабний блекаут: в Тбілісі зупинилось метро

В Грузії вранці у суботу, 25 липня, другий день поспіль зафіксували масштабний блекаут: без світла залишились Тбілісі та інші ключові регіони країни, а робота транспортної та комунальної інфраструктури виявилася частково паралізованою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия".

Збій у національній енергосистемі стався близько 08:00 за місцевим часом.

Наразі відомо, що відключення торкнулися столиці, а також міст Батумі, Кутаїсі та низки інших населених пунктів.

У Тбілісі було призупинено роботу метрополітену, виникли проблеми з рухом поїздів, через зупинку насосних станцій почалися перебої з водопостачанням. Також повідомляється про нестабільну роботу мобільного інтернету.

Процес відновлення електропостачання вже розпочався – в окремих районах Тбілісі світло з’явилося через пів години після збою.

Цей блекаут стався менш ніж через 30 годин після попередньої великої аварії, яка залишила Грузію без електроенергії в ніч на 24 липня. Минулого разу відновлення енергомережі зайняло майже всю ніч.

Державна електромережа Грузії (GSE) досі не називає причини обох блекаутів. У компанії лише зазначили, що паралельно з ліквідацією наслідків тривають роботи з з’ясування причин збою, а подробиці оприлюднять пізніше.

Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії 28 квітня 2025 року завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

У квітні 2026 року у Берліні сталося масштабне відключення електроенергії – приблизно через три місяці після масштабного блекауту, який вразив південний захід міста.