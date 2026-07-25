В Грузии второй раз подряд произошел масштабный блэкаут: в Тбилиси остановилось метро

В Грузии утром в субботу, 25 июля, второй день подряд зафиксировали масштабный блэкаут: без света остались Тбилиси и другие ключевые регионы страны, а работа транспортной и коммунальной инфраструктуры оказалась частично парализована.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия".

Сбой в национальной энергосистеме произошел около 08:00 по местному времени.

На данный момент известно, что отключения коснулись столицы, а также городов Батуми, Кутаиси и ряда других населенных пунктов.

В Тбилиси была приостановлена работа метрополитена, возникли проблемы с движением поездов, из-за остановки насосных станций начались перебои с водоснабжением. Также сообщается о нестабильной работе мобильного интернета.

Процесс восстановления электроснабжения уже начался – в отдельных районах Тбилиси свет появился через полчаса после сбоя.

Этот блэкаут произошел менее чем через 30 часов после предыдущей крупной аварии, которая оставила Грузию без электроэнергии в ночь на 24 июля. В прошлый раз восстановление энергосети заняло почти всю ночь.

Государственная электросеть Грузии (GSE) до сих пор не называет причины обоих блэкаутов. В компании лишь отметили, что параллельно с ликвидацией последствий продолжаются работы по выяснению причин сбоя, а подробности обнародуют позже.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии 28 апреля 2025 года нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

В апреле 2026 года в Берлине произошло масштабное отключение электроэнергии – примерно через три месяца после масштабного блэкаута, поразившего юго-запад города.