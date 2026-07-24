По всій Грузії уночі зникла електроенергія

У ніч на 24 липня опівночі по всій Грузії, у столиці та інших містах, було припинено електропостачання, світла також не було в окупованій Абхазії.

Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Електрика зникла всюди одночасно, приблизно о 00:10. Жителі повідомляли про відключення електроенергії майже з кожного куточка Грузії – у всіх районах Тбілісі та в інших регіонах.

Через відсутність електрики роботу насосних станцій компанії Georgian Water and Power також було автоматично призупинено.

Згідно з сайтом Державної електричної системи, станом на 00:18 споживання електроенергії зменшилося з 1860 МВт до 564 МВт.

Крім того, деякі абоненти в Тбілісі отримали коротке текстове повідомлення від компанії Telasi, в якому зазначалося, що електроенергію вимкнули "через аварійний збій у мережі". У тому ж повідомленні було зазначено, що "орієнтовний час відновлення" електропостачання – 02:25.

Державна електросистема повідомила згодом, що станом на другу ночі електроенергію було частково відновлено в Тбілісі і в деяких частинах Кутаїсі, Чіатури, Сачхере, Оні та Амбролаурі.

Станом на ранок електропостачання відновили по всій країні.

Точні причини аварії з’ясовують, детальну інформацію у держкомпанії пообіцяли надати пізніше.

Така ситуація трапилася в Грузії не вперше. У квітні 2025 року, коли майже по всій країні зникла електроенергія, причиною стало аварійне відключення лінії електропередачі "Кавказіоніс" на 500 кВ. На той час, внаслідок зупинки генеруючих потужностей, приблизно 90% споживачів майже у всіх регіонах Грузії втратили електропостачання.

Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії 28 квітня 2025 року завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

У квітні 2026 року у Берліні сталося масштабне відключення електроенергії – приблизно через три місяці після масштабного блекауту, який вразив південний захід міста.