В Грузії назвали причину масштабного блекауту

Причиною масштабного відключення електроенергії в Грузії стало відключення лінії електропередачі "Імереті" напругою 500 кВ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив директор ГЕС Інгурі Леван Мебонія, якого цитує Sova.

За його словами, після відключення лінії було порушено режим роботи енергосистеми, що призвело до її повного розпаду.

"Ця лінія не перебуває в моєму віданні. Зараз ми підключаємо енергоблоки, напруга вже подана, і електропостачання незабаром буде повністю відновлено", – сказав Мебонія.

Він уточнив, що основне навантаження від Інгурі ГЕС передається в енергосистему до Зестафоні.

"По цій лінії проходив дуже великий обсяг потужності. Коли вона відключилася, режим роботи був порушений, і вся енергосистема розпалася. Зараз ми займаємося ліквідацією наслідків аварії", – заявив Мебонія.

За інформацією "Державної електромережі Грузії", до 10:15 електропостачання було повністю відновлено на всій території країни.

Аварійне відключення сталося близько 08:00 ранку: без світла залишились Тбілісі та інші ключові регіони країни, а робота транспортної та комунальної інфраструктури виявилася частково паралізованою.

Аналогічний масштабний збій стався 24 липня, коли на всій території Грузії також зафіксували блекаут.