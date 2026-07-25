В Грузии назвали причину масштабного блэкаута

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стало отключение линии электропередачи "Имерети" напряжением 500 кВ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил директор ГЭС "Ингури" Леван Мебония, которого цитирует Sova.

По его словам, после отключения линии был нарушен режим работы энергосистемы, что привело к её полному коллапсу.

"Эта линия не находится в моём ведении. Сейчас мы подключаем энергоблоки, напряжение уже подано, и электроснабжение вскоре будет полностью восстановлено", – сказал Мебония.

Он уточнил, что основная нагрузка от Ингурской ГЭС передается в энергосистему в Зестафони.

"По этой линии проходил очень большой объем мощности. Когда она отключилась, режим работы был нарушен, и вся энергосистема развалилась. Сейчас мы занимаемся ликвидацией последствий аварии", – заявил Мебония.

По информации "Государственной электросети Грузии", к 10:15 электроснабжение было полностью восстановлено на всей территории страны.

Аварийное отключение произошло около 08:00 утра: без света остались Тбилиси и другие ключевые регионы страны, а работа транспортной и коммунальной инфраструктуры оказалась частично парализована.

Аналогичный масштабный сбой произошел 24 июля, когда на всей территории Грузии также зафиксировали блэкаут.