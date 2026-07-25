У Нідерландах призупиняли рух на залізничній гілці через кошенят на коліях

У Нідерландах у п’ятницю на кілька годин призупинили рух на відтинку залізничної гілки через малих кошенят на коліях.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Випадок стався на гілці між містами Меппель і Хогевен на північному сході Нідерландів. "Рятувальну операцію" ініціював машиніст, що вів локомотив з Гронінгена до Меппеля вранці та помітив на сусідній колії малих чорних кошенят.

На відміну від випадків зі свійською худобою, що забрела на колії, інструкції не вимагали від нього оповістити диспетчерів, оскільки у разі наїзду на дрібну тварину значної загрози для поїзда чи пасажирів немає, проте машиніст вирішив це зробити.

Після того на відтинку залізниці зупинили рух. Залізничники разом з ветслужбою розставили клітки з гостинцями-приманками та відловили дорослу кішку і двох малих кошенят. Машиніст вже висловив бажання їх до себе, якщо підтвердиться, що коти без чипів і не мають господаря.

Фото: залізничний оператор ProRail

Нагадаємо, у Франції залізниця змінила правила після резонансного випадку, коли кішка пасажирів втекла з переноски під поїзд і загинула під час його відправлення, попри всі прохання господарів допомогти з пошуком.

У Польщі навесні цього року пасажирський експрес насмерть збив трьох зубрів.