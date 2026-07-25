В Нидерландах приостановили движение на железнодорожной ветке из-за котят на путях

В Нидерландах в пятницу на несколько часов приостановили движение на участке железнодорожной ветки из-за маленьких котят на путях.

[ИСТОЧНИК]Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на ветке между городами Меппель и Хогевен на северо-востоке Нидерландов. "Спасательную операцию" инициировал машинист, который утром вел локомотив из Гронингена в Меппель и заметил на соседнем пути черных котят.

В отличие от случаев с домашним скотом, забредающим на пути, инструкции не требовали от него оповещать диспетчеров, поскольку в случае наезда на мелкое животное значительной угрозы для поезда или пассажиров нет, однако машинист решил это сделать.

После этого на участке железной дороги остановили движение. Железнодорожники вместе с ветеринарной службой расставили клетки с лакомствами-приманками и отловили взрослую кошку и двух маленьких котят. Машинист уже выразил желание забрать их к себе, если подтвердится, что кошки без чипов и не имеют хозяина.

Фото: железнодорожный оператор ProRail

Напомним, во Франции железнодорожная компания изменила правила после резонансного случая, когда кошка пассажиров сбежала из переноски под поезд и погибла во время его отправления, несмотря на все просьбы хозяев помочь с поиском.

В Польше весной этого года пассажирский экспресс сбил насмерть трех зубров.