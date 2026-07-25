Угорщина засудила удар РФ по почесному консульству Латвії та дрони над Румунією

Угорщина засудила п’ятничні російські удари, що зруйнували у тому числі будівлю почесного консульства Латвії у Слов’янську, а також два поспіль інциденти з дронами-порушниками над Румунією.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу опублікувала очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан.

"Угорщина рішуче засуджує удари РФ по цивільних та удар по будівлі почесного консульства Латвії у Слов’янську. Висловлюємо солідарність із нашою союзницею Латвією", – заявила Аніта Орбан.

Hungary strongly condemns Russia’s attacks targeting civilians and also striking the premises of Latvia’s Honorary Consulate in Sloviansk. We stand in solidarity with our Ally, Latvia. Deliberate strikes against civilians and civilian infrastructures are unacceptable.



Hungary… – Anita Orban (@_OrbanAnita) July 25, 2026

Вона наголосила, що умисні удари по цивільних та цивільній інфраструктурі є неприйнятними.

"Також Угорщина засуджує повторювані інциденти з порушенням безпілотниками повітряного простору Румунії", – додала очільниця МЗС Угорщини.

Нагадаємо, після зміни влади у Будапешті Угорщина почала реагувати на резонансні обстріли РФ, у тому числі вперше викликала російського посла.

Як відомо, 24 і 25 липня румунські винищувачі вперше збили дронів-порушників, які залетіли у повітряний простір країни. Стосовно першого випадку повідомляли, що безпілотник візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що запропонує нові санкції проти РФ після ударів по Слов’янську, а також по Київській області 24 липня.