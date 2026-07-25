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Венгрия осудила удар РФ по почетному консульству Латвии и дроны над Румынией

Новости — Суббота, 25 июля 2026, 16:34 — Мария Емец

Венгрия осудила пятничные российские удары, в результате которых, в частности, было разрушено здание почетного консульства Латвии в Славянске, а также два последовательных инцидента с дронами-нарушителями над Румынией.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу опубликовала глава МИД Венгрии Анита Орбан.

"Венгрия решительно осуждает удары РФ по гражданским лицам и удар по зданию почетного консульства Латвии в Славянске. Выражаем солидарность с нашей союзницей Латвией", – заявила Анита Орбан.

Она подчеркнула, что преднамеренные удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре неприемлемы.

"Кроме того, Венгрия осуждает повторяющиеся инциденты с нарушением воздушного пространства Румынии беспилотниками", – добавила глава МИД Венгрии.

Напомним, после смены власти в Будапеште Венгрия начала реагировать на резонансные обстрелы Украины со стороны РФ, в том числе впервые вызвала российского посла.

Как известно, 24 и 25 июля румынские истребители впервые сбили дроны-нарушители, залетевшие в воздушное пространство страны. В первом случае сообщали, что беспилотник был визуально идентифицирован как аппарат типа "Шахед".

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что предложит новые санкции против РФ после ударов по Славянску, а также по Киевской области 24 июля.

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Венгрия Война с РФ
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