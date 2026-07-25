Венгрия осудила удар РФ по почетному консульству Латвии и дроны над Румынией

Венгрия осудила пятничные российские удары, в результате которых, в частности, было разрушено здание почетного консульства Латвии в Славянске, а также два последовательных инцидента с дронами-нарушителями над Румынией.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу опубликовала глава МИД Венгрии Анита Орбан.

"Венгрия решительно осуждает удары РФ по гражданским лицам и удар по зданию почетного консульства Латвии в Славянске. Выражаем солидарность с нашей союзницей Латвией", – заявила Анита Орбан.

Hungary strongly condemns Russia’s attacks targeting civilians and also striking the premises of Latvia’s Honorary Consulate in Sloviansk. We stand in solidarity with our Ally, Latvia. Deliberate strikes against civilians and civilian infrastructures are unacceptable.



Hungary… – Anita Orban (@_OrbanAnita) July 25, 2026

Она подчеркнула, что преднамеренные удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре неприемлемы.

"Кроме того, Венгрия осуждает повторяющиеся инциденты с нарушением воздушного пространства Румынии беспилотниками", – добавила глава МИД Венгрии.

Напомним, после смены власти в Будапеште Венгрия начала реагировать на резонансные обстрелы Украины со стороны РФ, в том числе впервые вызвала российского посла.

Как известно, 24 и 25 июля румынские истребители впервые сбили дроны-нарушители, залетевшие в воздушное пространство страны. В первом случае сообщали, что беспилотник был визуально идентифицирован как аппарат типа "Шахед".

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что предложит новые санкции против РФ после ударов по Славянску, а также по Киевской области 24 июля.