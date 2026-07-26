У Словацьких Татрах загинув турист з Польщі

21-річний польський турист загинув у Словацьких Татрах – він послизнувся і впав з висоти близько 150 метрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Прохання про допомогу словацька гірська рятувальна служба (horská záchranná služba) отримала вранці в суботу. Двоє людей, туристи з Польщі, планували піднятися на Високу – одну з найвищих вершин Татр. Однак через слизьку місцевість вони вирішили повернути назад.

Під час спуску, в районі скелі під назвою Когучик, 21-річний поляк послизнувся і впав з висоти близько 150 метрів. Для рятувальної операції було задіяно вертоліт, але травми виявилися настільки серйозними, що чоловік помер. Його тіло доставили до Старого Смоковця, де передали поліції та лікарю.

Друга особа не зазнала травм і в супроводі працівника "Хати під Рисами" спустилася до притулку. Потім турист разом із гірським рятувальником був доставлений вертольотом до Старого Смоковця.

Раніше у липні двоє німецьких альпіністів загинули внаслідок двох окремих нещасних випадків в Австрійських Альпах.

Наприкінці червня у німецькій Баварії загинув 19-річний альпініст.