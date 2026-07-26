В Словацких Татрах погиб турист из Польши

21-летний польский турист погиб в Словацких Татрах – он поскользнулся и упал с высоты около 150 метров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Просьбу о помощи словацкая горная спасательная служба (horská záchranná služba) получила утром в субботу. Двое людей, туристы из Польши, планировали подняться на Высокую – одну из самых высоких вершин Татр. Однако из-за скользкой местности они решили повернуть назад.

Во время спуска, в районе скалы под названием Когучик, 21-летний поляк поскользнулся и упал с высоты около 150 метров. Для спасательной операции был задействован вертолёт, но травмы оказались настолько серьёзными, что мужчина скончался. Его тело доставили в Старый Смоковец, где передали полиции и врачу.

Второй человек не получил травм и в сопровождении сотрудника "Хаты под Рысами" спустился к приюту. Затем турист вместе с горным спасателем был доставлен вертолетом в Старый Смоковец.

Ранее в июле двое немецких альпинистов погибли в результате двух отдельных несчастных случаев в Австрийских Альпах.

В конце июня в немецкой Баварии погиб 19-летний альпинист.