Орбан вважає, що Євросоюз не існуватиме через 25 років

Колишній прем’єр Угорщини Віктор Орбан прогнозує зникнення ЄС, якщо він не реформується.

Про це він сказав у програмному виступі у літньому таборі Тушваньош у Румунії, передає "Європейська правда" з посиланням на MTI.

На запитання, чи існуватиме Європейський Союз через 25 років, колишній прем’єр-міністр відповів негативно, аргументуючи це тим, що ЄС у своєму нинішньому стані є нежиттєздатним.

Він зазначив, що, як і низка інших міжнародних організацій, ЄС може зникнути або зазнати кардинальних змін, якщо не зможе оновитися в найближчі роки.

"Ті, хто не здатні пристосуватися, зникнуть. І Європейський Союз, на мій погляд, наразі не здатний пристосуватися. Я не хочу, щоб він зник. Я хочу, щоб він зміг пристосуватися, щоб Угорщина відігравала в цьому свою роль, щоб ми отримали вигоду від цього пристосування, щоб ми стали переможцями. Але якщо говорити чесно про сьогоднішній Європейський Союз, то, здається, він не здатний до самореформування. Ось чому я не пророкую йому великого майбутнього", – заявив Віктор Орбан.

На запитання, чи погодиться він обійняти посаду голови Європейської комісії, Віктор Орбан відповів: цю посаду не слід обіймати, а скасувати. Він пояснив, що, на його думку, Союз слід реформувати, а необмежену владу комісії – обмежити, що стане можливим лише в тому випадку, якщо "Патріоти за Європу" отримають повноту влади у Брюсселі і відновлять колишній баланс, який було порушено на користь брюссельських бюрократів і за рахунок держав-членів.

За його словами, проблеми почалися у 2015 році, коли під керівництвом Жан-Клода Юнкера Комісія перетворилася з органу, що виконував функції правової координації та виступав гарантом дотримання договорів, на політичний орган.

Торік під час Табору Тушваньош Орбан теж казав, що Європейський Союз перебуває під загрозою "розпаду", стверджуючи, що врятувати його може лише багатошвидкісна модель інтеграції.

Нещодавно Орбан, що у квітні після 16 років перебування при владі втратив посаду в результаті виборів, закликав своїх прихильників "відновити демократію" в країні, яка, на його думку, була знищена новим урядом.