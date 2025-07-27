Орбан каже, що для порятунку ЄС потрібна багатошвидкісна модель інтеграції

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у суботу, що Європейський Союз перебуває під загрозою "розпаду", стверджуючи, що врятувати його може лише багатошвидкісна модель інтеграції.

Про це він сказав у програмному виступі у літньому таборі Тушваньош у Румунії, основні тези виступу наводить AFP, передає "Європейська правда".

Основна ідея різношвидкісного союзу полягає в тому, щоб дозволити деяким членам рухатися швидше – або повільніше – в напрямку європейської інтеграції щодо певних політик і тем.

Відповідаючи на запитання, що б він зробив, якби був головою Європейської комісії, Орбан сказав, що повернув би права національним державам і почав би будувати "Європу концентричних кіл".

Перше таке коло було б зосереджене на безпеці і могло б включати Туреччину та Україну, обидві з яких мають амбіції приєднатися до ЄС, сказав Орбан, який висунув низку заперечень щодо вступу України.

Друге коло включало б економічну інтеграцію та Шенгенську зону вільного пересування, в якій, за його словами, Угорщина повинна залишитися.

Третім буде нинішня єврозона, а четвертим – коло "конституційних інституцій" для тих країн-членів, які прагнуть до "ще тіснішого союзу".

"Побудова цієї Європи, що складається з концентричних кіл, – це єдиний спосіб врятувати Європейський Союз. Інакше він розвалиться, розпадеться і почне орієнтуватися на зовнішні орієнтири, як британці", – заявив Орбан.

Як приклад угорський прем'єр навів міграцію, оскільки Угорщина та кілька інших країн намагаються вийти зі спільної політики щодо надання притулку.

Орбан також повторив свою погрозу накласти вето на наступний довгостроковий бюджет ЄС, якщо Брюссель не розморозить мільярди євро, які він призупинив через проблеми з корупцією та верховенством права.

"Ухвалення нового семирічного бюджету вимагає одностайності. І поки ми не отримаємо наші заборговані гроші, нового європейського бюджету не буде", – сказав він, пообіцявши "не робити жодних поступок щодо нашого суверенітету".

Раніше Віктор Орбан заявив, що його країна пропонує українцям "стратегічну співпрацю", а не остаточну інтеграцію в Європейський Союз через побоювання бути втягнутими у війну.

На початку липня Орбан заявив, що більшість країн Європейського Союзу проголосували б проти вступу України до ЄС, якби щодо цього проводили "загальнонаціональні референдуми", як це було нещодавно в його країні.