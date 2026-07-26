Міністр оборони Польщі про удар РФ по Києву: втома від війни не може бути відповіддю

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи нічну балістичну атаку РФ на українську столицю, закликав світ продемонструвати ще більшу рішучість у боротьбі з російським терором.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Нічна атака спричинила пожежі та руйнування в кількох районах столиці України.

"Відповіддю вільного світу має бути не втома від війни, а ще більша рішучість у боротьбі з російським терором", – написав Косіняк-Камиш.

"Ми робимо все, щоб поляки ніколи не прокидалися під звуки сирен і вибухів. Тому ми посилюємо власну оборону, підтримуємо Україну, яка виснажує сили армії Кремля, та розвиваємо стратегічні союзи в рамках НАТО та Європейського Союзу", – додав він.

Російські окупанти у ніч на 26 липня атакували Київ балістикою, внаслідок чого у Шевченківському районі міста уламки впали на 18-поверховий будинок, 3 мешканців столиці постраждали.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що запропонує нові санкції проти РФ після ударів по Слов’янську, а також по Київській області 24 липня.