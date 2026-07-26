Министр обороны Польши об ударе РФ по Киеву: усталость от войны не может быть ответом

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя ночную баллистическую атаку РФ на украинскую столицу, призвал мир продемонстрировать еще большую решимость в борьбе с российским террором.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Ночная атака привела к пожарам и разрушениям в нескольких районах столицы Украины.

"Ответом свободного мира должна быть не усталость от войны, а еще большая решимость в борьбе с российским террором", – написал Косиняк-Камыш.

"Мы делаем все, чтобы поляки никогда не просыпались под звуки сирен и взрывов. Поэтому мы укрепляем собственную оборону, поддерживаем Украину, которая истощает силы армии Кремля, и развиваем стратегические союзы в рамках НАТО и Европейского Союза", – добавил он.

Российские оккупанты в ночь на 26 июля нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего в Шевченковском районе города обломки упали на 18-этажный дом, трое жителей столицы пострадали.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что предложит новые санкции против РФ после ударов по Славянску, а также по Киевской области 24 июля.