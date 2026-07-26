Президент Фінляндії: позиції України зараз найміцніші з початку війни

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що позиції України зараз найміцніші з початку російсько-української війни.

Про це він написав у соцмережі Х після телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда".

Стубб зазначив, що розмова з Зеленським була плідною.

"Ми обговорили загарбницьку війну Росії проти України та подальші кроки. Позиції України зараз найміцніші з початку війни. Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження цієї динаміки", – заявив він.

Фінський президент також зазначив, що Україна готова до миру.

Днями Зеленський заявив, що сказав, що його американський колега Дональд Трамп розуміє, що саме Росія не зацікавлена у припиненні війни.

Зеленський також заявив, що переломним моментом у його відносинах із президентом США Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася у базиліці Святого Петра у Римі у квітні 2025 року.