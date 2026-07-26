Президент Финляндии: позиции Украины сейчас самые прочные с начала войны

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что позиции Украины сейчас самые прочные с начала российско-украинской войны.

Об этом он написал в социальной сети X после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда".

Стубб отметил, что беседа с Зеленским была плодотворной.

"Мы обсудили агрессивную войну России против Украины и дальнейшие шаги. Позиции Украины сейчас самые прочные с начала войны. Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для сохранения этой динамики", – заявил он.

Финский президент также отметил, что Украина готова к миру.

На днях Зеленский заявил, что, по его словам, его американский коллега Дональд Трамп понимает, что именно Россия не заинтересована в прекращении войны.

Зеленский также заявил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года.