МЗС Литви пропонує нові обмеження проти росіян та білорусів

Міністерство закордонних справ Литви закликає доповнити закон про національні санкції новими обмеженнями щодо громадян Росії та Білорусі; зокрема пропонується заборонити їм купувати нерухомість поблизу стратегічних об’єктів, а також не пускати до країни діячів культури, освіти та спорту, які підтримують російську агресію.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Згідно з пропозицією литовського МЗС, особи, що бажають приїхати до Литви для здійснення освітньої, культурної чи спортивної діяльності, мають підписати декларацію, в якій засуджується агресія Росії проти України, висловлюється підтримка Статуту Організації Об’єднаних Націй, а також незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів. Така декларація мала б оприлюднюватися публічно, а відмова її підписати унеможливлювала б в’їзд до країни.

"Нещодавні дискусії, в тому числі й на рівні місцевих органів влади, показали, що існує потреба чіткіше регулювати участь представників Росії, яка здійснює агресію проти України, та Білорусі, яка їй сприяє, у громадській діяльності в Литві у сферах освіти, науки та навчання, культури, спорту, мистецтва та розваг", – зазначило МЗС.

Як наголосили у Міністерстві, заплановані обмеження мають на меті створити чітке, прозоре та однаково застосовне для всіх правове регулювання, щоб рішення ухвалювалися на основі об’єктивних критеріїв.

"Важливо надати інституціям чітку правову основу для ухвалення своєчасних, послідовних та обґрунтованих рішень, щоб публічна діяльність у сфері культури чи розваг не використовувалася для пропаганди, спотворення історії та формування наративів з метою впливу на литовське суспільство, а також для використання цих сфер як політичного інструменту", – додали у відомстві.

Також пропонується не впускати до Литви тих, хто вживає заходів або проводить політику, що завдають шкоди безпеці, територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Пропозиція також стосується тих, хто прямо чи опосередковано підтримує грубі порушення прав людини або репресії проти громадянського суспільства та демократичних сил у Росії, Білорусі, або чия діяльність становить загрозу для демократії чи правової держави.

Крім того, проєкт пропонує обмежити право громадян Росії та Білорусі, які мають дозвіл на проживання в Литві, на придбання нерухомості, що розташована поблизу об’єктів, важливих для забезпечення національної безпеки, або військових полігонів.

МЗС пропонує, щоб такі поправки набули чинності з 1 січня наступного року.

У червні Сейм Латвії схвалив обмеження видачі дозволів на проживання громадянам РФ та Білорусі.

23 липня латвійський Сейм на позачерговому засіданні ухвалив поправки до Закону "Про підтримку цивільного населення України", які передбачають запровадження заборони на імпорт до Латвії окремих товарів, вироблених у Росії та Білорусі.