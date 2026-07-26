МИД Литвы предлагает ввести новые ограничения в отношении россиян и белорусов

Министерство иностранных дел Литвы призывает дополнить закон о национальных санкциях новыми ограничениями в отношении граждан России и Беларуси; в частности, предлагается запретить им приобретать недвижимость вблизи стратегических объектов, а также не допускать в страну деятелей культуры, образования и спорта, поддерживающих российскую агрессию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно предложению литовского МИД, лица, желающие приехать в Литву для осуществления образовательной, культурной или спортивной деятельности, должны подписать декларацию, в которой осуждается агрессия России против Украины, выражается поддержка Устава Организации Объединенных Наций, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Такая декларация должна была бы обнародоваться публично, а отказ от её подписания делал бы невозможным въезд в страну.

"Недавние дискуссии, в том числе и на уровне местных органов власти, показали, что существует необходимость более четко регулировать участие представителей России, осуществляющей агрессию против Украины, и Беларуси, содействующей ей, в общественной деятельности в Литве в сферах образования, науки и обучения, культуры, спорта, искусства и развлечений", – отметило МИД.

Как подчеркнули в министерстве, запланированные ограничения призваны создать четкое, прозрачное и одинаково применимое ко всем правовое регулирование, чтобы решения принимались на основе объективных критериев.

"Важно предоставить институтам четкую правовую основу для принятия своевременных, последовательных и обоснованных решений, чтобы общественная деятельность в сфере культуры или развлечений не использовалась для пропаганды, искажения истории и формирования нарративов с целью влияния на литовское общество, а также для использования этих сфер в качестве политического инструмента", – добавили в ведомстве.

Также предлагается не допускать в Литву тех, кто принимает меры или проводит политику, наносящие ущерб безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Предложение также касается тех, кто прямо или косвенно поддерживает грубые нарушения прав человека или репрессии против гражданского общества и демократических сил в России, Беларуси, либо чья деятельность представляет угрозу для демократии или правового государства.

Кроме того, проект предлагает ограничить право граждан России и Беларуси, имеющих вид на жительство в Литве, на приобретение недвижимости, расположенной вблизи объектов, важных для обеспечения национальной безопасности, или военных полигонов.

МИД предлагает, чтобы такие поправки вступили в силу с 1 января следующего года.

В июне Сейм Латвии одобрил ограничения на выдачу видов на жительство гражданам РФ и Беларуси.

23 июля латвийский Сейм на внеочередном заседании принял поправки к Закону "О поддержке гражданского населения Украины", которые предусматривают введение запрета на импорт в Латвию отдельных товаров, произведенных в России и Беларуси.