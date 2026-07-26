В Румынии рассказали подробности сбития третьего за три дня дрона, нарушившего её воздушное пространство

Румынские пилоты F-16 сбили дрон, нарушивший воздушное пространство Румынии 26 июля, через 5 минут после его появления над страной.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируце в Facebook, передает "Европейская правда".

Сбивание беспилотника румынским истребителем F-16 произошло в 10:13 над Черным морем.

"Беспилотник был обнаружен радарами Министерства национальной обороны за пределами воздушного пространства Румынии. Он вошел в территориальные воды Румынии в 10:08, а через пять минут был безопасно нейтрализован над Черным морем в территориальных водах Румынии", – сказал Мируце.

В Минобороны позже уточнили, что беспилотник был нейтрализован "в безопасных условиях" на расстоянии примерно 12 километров к северо-востоку от Сулины, над территориальными водами Румынии.

"Каждый такой инцидент подтверждает, что захватническая война России против Украины продолжает создавать риски за пределами границ Украины. Румыния будет и впредь решительно защищать свой суверенитет и воздушное пространство, но эти вызовы должны прекратиться!", – подчеркнул глава румынского Минобороны.

В воскресенье, 26 июля, президент Румынии Никушор Дан заявил о новом сбивании дрона над территорией страны – это третий подобный инцидент за последние три дня.

Он также напомнил, что, согласно расследованию, проведенному Генеральной прокуратурой, сбитый в пятницу, 25 июля, дрон относится к типу "Шахед", который используется Российской Федерацией в войне против Украины.

МИД Румынии вызвал российского посла после того, как румынские истребители сбили третий за последние три дня дрон, нарушивший воздушное пространство страны.