В США опровергли дефицит вооружений из-за войны в Иране

Посол США в ООН Майк Волц уверяет, что Соединённые Штаты "имеют всё необходимое" для ведения военной кампании против Ирана, несмотря на сообщения о нехватке определённых видов вооружений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", дипломат заявил в интервью NBC News.

Волц прокомментировал публикацию NBC News, в которой двое американских чиновников заявляют, что военное руководство США пропускает некоторые иранские атаки через систему обороны в рамках мер, направленных на сохранение запасов вооружения Пентагона.

Посол назвал эти сообщения "чепухой".

"Я хочу выразиться абсолютно ясно: у американских военных, и я проверил это всеми возможными способами, есть все необходимое для проведения этой кампании настолько эффективно, насколько это необходимо. И я должен вам сказать, что люди, распространяющие эту чепуху, заслуживают тюрьмы", – заявил дипломат.

Изначально посол США в ООН утверждал, что запасы некоторых видов вооружения были исчерпаны во времена предыдущей администрации.

"Министр обороны Пит Хегсет унаследовал ситуацию с исчерпанными запасами не только из-за Украины, но и из-за продолжающейся борьбы с хуситами при администрации Байдена, а также из-за истощенных вооруженных сил при администрации Байдена", – сказал Волц.

По его словам, военные при администрации Дональда Трампа решили, что "во-первых, они переходят на новые типы боеприпасов, более дешевые боеприпасы, новые технологии, а также, благодаря новым оборонным бюджетам, восстанавливают наши крупные вооруженные силы".

Белый дом и Пентагон не сразу ответили на запрос о комментарии.

Сообщалось, что в июле администрация президента США обратилась к Конгрессу с запросом о выделении $87,6 млрд на "неотложные нужды", большая часть которых связана с войной США в Иране.

СМИ отметили, что президент США приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.